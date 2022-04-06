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Бывший агент Бен Арфы: «Возможно, он самый большой потерянный талант 21-го века»

06 Апреля 2022 • 12:54 Комментировать

Бывший агент игрока «Лилля» Хатема Бен Арфы Фредерик Гуэрра заявил, что считает его самым талантливым футболистом, который не смог реализоваться в 21-м веке.

«Ему всегда говорили о его правах, но никогда об его обязанностях. Когда я заметил его и то, что его родители доверяют мне, я был убежден, что у меня есть игрок, который выиграет «Золотой мяч», таков был его талант. Это остается большой потерей, он, возможно, самый большой потерянный талант футбола 21-го века», - сказал Гуэрра в интервью RMC Sport.

Ранее сообщалось, что на днях футболист устроил скандал с одноклубниками и тренером, после чего был отстранен от игр за клуб.

«Криштиану Роналду очень рано стал трудолюбивым, человеком, который всегда задает себе больше вопросов. Карим Бензема прошел точно такой же путь. Это люди, которые сказали себе, чтобы достичь вершины, нужно работать, работать, работать», - сказал Гуэрра.

Он добавил, что хотя «сейчас Бен Арфе 35 лет, но всю жизнь ему будет 17. Он ребенок».

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Хатем Бен Арфа
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