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«ПСЖ» предложил Погба меньшую зарплату, чем в «МЮ»

05 Апреля 2022 • 14:49 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в летнее межсезонье покинет команду, так как ранее футболист отказался продлевать контракт, который истекает по окончанию нынешнего сезона.
 
Как сообщает французский журналист Адриен Гренье, «ПСЖ» уже сделал футболисту предложение о переходе в летнее межсезонье. По сведениям источника, предложенная парижским клубом зарплата является меньшей, чем тот оклад, который француз ежегодно получает в «Манчестер Юнайтед».
 
Также отмечается, что сам Погба хотел бы вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год. О том, какие условия полузащитнику готова предложить команда Аллегри пока не сообщается.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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КЛЕРМОН ПСЖ
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