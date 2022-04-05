«ПСЖ» предложил Погба меньшую зарплату, чем в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в летнее межсезонье покинет команду, так как ранее футболист отказался продлевать контракт, который истекает по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает французский журналист Адриен Гренье, «ПСЖ» уже сделал футболисту предложение о переходе в летнее межсезонье. По сведениям источника, предложенная парижским клубом зарплата является меньшей, чем тот оклад, который француз ежегодно получает в «Манчестер Юнайтед».

Также отмечается, что сам Погба хотел бы вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год. О том, какие условия полузащитнику готова предложить команда Аллегри пока не сообщается.