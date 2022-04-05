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Аль-Хелаифи: «Мы купили «ПСЖ» за 70 миллионов евро, сейчас он стоит на порядок дороже»

05 Апреля 2022 • 13:08 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью The Athletic обсудил ценность, которую приобрел клуб после катарских инвестиций.

«Для нас приход в «ПСЖ» был похож на покупку небольшого бизнеса, который приносил убытки, поэтому нужно было вливать и вкладывать деньги. Мы купили ПСЖ за 70 миллионов евро. Сейчас он стоит во много раз дороже, и мы получили огромные предложения о покупке клуба», - сказал президент «ПСЖ».

Он отметил, что покупка клуба принесла много нового в европейский футбол.

«Это показывает, что это инвестиционный проект. Мы добавили ценности европейскому футболу, потратив деньги на «ПСЖ», - сказал Аль-Хелаифи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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