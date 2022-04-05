Мбаппе всё же решил остаться в «ПСЖ»

Звёздный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё же решил остаться в парижской команде.

По информации журналиста Даниэля Риоло, 23-летний французский футболист принял решение остаться в парижском клубе. Риоло отметил, что Мбаппе официально объявит о своём решении остаться в «ПСЖ» уже в мае. Напомним, что этим летом Килиан станет свободным агентом. До этого в прессе ходили слухи о том, что форвард может перебраться в мадридский «Реал».

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 ассистов.