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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе всё же решил остаться в «ПСЖ»

05 Апреля 2022 • 12:50 Комментировать (4)

Звёздный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё же решил остаться в парижской команде.

По информации журналиста Даниэля Риоло, 23-летний французский футболист принял решение остаться в парижском клубе. Риоло отметил, что Мбаппе официально объявит о своём решении остаться в «ПСЖ» уже в мае. Напомним, что этим летом Килиан станет свободным агентом. До этого в прессе ходили слухи о том, что форвард может перебраться в мадридский «Реал».

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе
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