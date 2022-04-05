Президент «Ньюэллса» не отказывается от намерений заполучить Месси

Не факт, что Лионель Месси останется в «ПСЖ» в новом сезоне, его супруга и дети не могут привыкнуть к жизни в Париже, да и команда потерпела неудачу в Лиге чемпионов, что стало разочарованием для Лео. Желающие заполучить Месси активизировались, но это вовсе не «Барселона», а аргентинский «Ньюэллс», президент которого Игнасио Асторе не скрывает своих намерений.

- Это было бы двойное удовольствие, заполучить такого игрока. Но это зависит лишь от него, наше предложение ему известно. Теперь мяч - у него в ногах, - заявил Асторе, слова которого цитирует ITASportPress.