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Президент «Ньюэллса» не отказывается от намерений заполучить Месси

05 Апреля 2022 • 04:15 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00

Не факт, что Лионель Месси останется в «ПСЖ» в новом сезоне, его супруга и дети не могут привыкнуть к жизни в Париже, да и команда потерпела неудачу в Лиге чемпионов, что стало разочарованием для Лео. Желающие заполучить Месси активизировались, но это вовсе не «Барселона», а аргентинский «Ньюэллс», президент которого Игнасио Асторе не скрывает своих намерений.

- Это было бы двойное удовольствие, заполучить такого игрока. Но это зависит лишь от него, наше предложение ему известно. Теперь мяч - у него в ногах, - заявил Асторе, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз
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КЛЕРМОН ПСЖ
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