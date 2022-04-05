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Чемпионат Франции. 1 лига

Экс-футболист «ПСЖ»: «Рамос, заткнись и выполняй свою работу»

05 Апреля 2022 • 02:51 Комментировать

Экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался относительно поведения и комментариев Рамоса перед матчем с «Лорьяном».

«Перед матчем Рамос сказал о том, что хочет играть в Париже и в следующем сезоне. Я не удивлен. Человек зарабатывает больше 1 млн евро в месяц, живет в столице Франции. Да, он выиграл с «Реалом» все, но заткнись и оставайся в команде, прилагая максимум усилий на поле. Выполняй свою работу» — сказал Ротен изданию Goal.

Рамос вышел на поле в матче с «Лорьяном» (5:1) впервые с конца января. Болельщики освистывали испанца  в большинстве моментов.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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