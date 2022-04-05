«ПСЖ» хочет использовать тайное оружие в переговорах с Мбаппе

Руководители «ПСЖ» продолжают переговоры с нападающим Килианом Мбаппе относительно нового контракта.

Сегодня несколько изданий сообщили о том, что диалог между французами проходит достаточно продуктивно. Речь не о финансах, а о спортивном проекте, который планируют построить «парижане».

Издание France Bleu сообщило, что вероятность подписания нового договора стала выше, намекнув, что «ПСЖ» планирует задействовать тайное оружие. Журналисты предполагают, что Мбаппе останется в случае назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера. В Париже специалисту обещают полную поддержку и неограниченные финансовые возможности.