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«ПСЖ» хочет избавиться от Икарди из-за постоянного негативного фона с его женой

04 Апреля 2022 • 20:21 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди продолжает утопать в конфликтах из-за своей жены. Совсем недавно СМИ написали о проблемах аргентинца со своим агентом и женой — Вандой Нарой. Якобы она изменила футболисту со своим телохранителем.

Таких скандалов, будучи в Париже, было много. «ПСЖ» принял решение продать Икарди. Форвард не показывает стабильной игры и результатов, а конфликты негативно влияют на атмосферу в команде.

Именно по этой причине Антонио Конте когда-то фактически выдворил Мауро из «Интера» и заставил уйти в «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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