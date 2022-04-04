«ПСЖ» хочет избавиться от Икарди из-за постоянного негативного фона с его женой

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди продолжает утопать в конфликтах из-за своей жены. Совсем недавно СМИ написали о проблемах аргентинца со своим агентом и женой — Вандой Нарой. Якобы она изменила футболисту со своим телохранителем.

Таких скандалов, будучи в Париже, было много. «ПСЖ» принял решение продать Икарди. Форвард не показывает стабильной игры и результатов, а конфликты негативно влияют на атмосферу в команде.

Именно по этой причине Антонио Конте когда-то фактически выдворил Мауро из «Интера» и заставил уйти в «ПСЖ».