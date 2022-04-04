Неймар: «Целью «ПСЖ» был финал Лиги чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Неймар дал понять, что окончательной целью клуба был выход в финал Лиги чемпионов.

— У команды сложный период после вылета из ЛЧ. Справляетесь с давлением?

— Мы не любим проигрывать. Воспринимать поражения всегда очень и очень тяжело. Проиграть в Мадриде — худшее, что могло произойти. В любом случае мы должны двигаться и работать дальше.

Всем игрокам было больно. Наша цель — выход в финал ЛЧ. Покинули турнир гораздо раньше. Болельщики до сих пор не могут принять нашу ошибку — сказал Неймар официальному сайту «ПСЖ».