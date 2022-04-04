Бош: «Тете – особенный игрок, обычно такие игроки недоступны «Лиону»

Главный тренер «Лиона» Петер Бош поделился своим мнением о новобранце клуба Тете.

«Тете — особенный игрок. Я давно его знаю и был удивлен, увидев, что такой игрок, как Тете, подписал контракт с «Лионом». Обычно такие игроки недосягаемы для клуба», - сказал Бош.

Тете перешел в «Лион» из донецкого «Шахтёра», после того, как УЕФА официально открыло окно для приглашения иностранных игроков из Украины. Футболист уже успел выйти в матче Лиги 1, в котором отметился голом.

В «Шахтёре» в этом сезоне в чемпионате Украины Тете провел 17 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.