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Ханданович о Доннарумме: «Всегда легко винить одного игрока»

04 Апреля 2022 • 13:45 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00
Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович после выездной победы над «Ювентусом» поддержал вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Словенец отметил, что в будущем Джиджи может стать лучшим в мире на своей позиции.
 
«Он может стать лучшим вратарём мира. Всегда легко винить одного игрока в тот момент, когда вина лежит на всей команде. Я вижу для Доннаруммы только хорошее будущее, но при этом он сам должен его хотеть», – заявил футболист на послематчевом интервью.
 
Напомним, что прошлым летом Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента перебрался из «Милана» в «ПСЖ». Недавно появились слухи, согласно которым итальянец недоволен своим положением в Париже и хочет вернуться в Серию А.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Самир Ханданович Джанлуиджи Доннарумма
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КЛЕРМОН ПСЖ
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