Ханданович о Доннарумме: «Всегда легко винить одного игрока»

Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович после выездной победы над «Ювентусом» поддержал вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Словенец отметил, что в будущем Джиджи может стать лучшим в мире на своей позиции.

«Он может стать лучшим вратарём мира. Всегда легко винить одного игрока в тот момент, когда вина лежит на всей команде. Я вижу для Доннаруммы только хорошее будущее, но при этом он сам должен его хотеть», – заявил футболист на послематчевом интервью.

Напомним, что прошлым летом Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента перебрался из «Милана» в «ПСЖ». Недавно появились слухи, согласно которым итальянец недоволен своим положением в Париже и хочет вернуться в Серию А.