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Аль-Хелаифи: «Не понимаю, как Супербоул может казаться масштабней, чем финал Лиги чемпионов»

04 Апреля 2022 • 12:38 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что финал Лиги чемпионов должен иметь значимость не меньшую, чем Супербоул в США.

«Я не понимаю, как Супербоул может казаться масштабней, чем финал Лиги чемпионов», — сказал он The Athletic.

Он также отметил, что Лига чемпионов должна идти по пути цифровых инноваций.

«Цифровые инновации — это одна из вещей, которые мы ищем. Мы также обсуждаем с УЕФА новые форматы. Возьмите Лигу чемпионов — безусловно, лучшее клубное соревнование, но как нам сделать каждый матч особенным?», - сказал Аль-Хелаифи.

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ПСЖ УЕФА Нассер Аль-Хелаифи
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