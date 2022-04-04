Аль-Хелаифи: «Не понимаю, как Супербоул может казаться масштабней, чем финал Лиги чемпионов»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что финал Лиги чемпионов должен иметь значимость не меньшую, чем Супербоул в США.

«Я не понимаю, как Супербоул может казаться масштабней, чем финал Лиги чемпионов», — сказал он The Athletic.

Он также отметил, что Лига чемпионов должна идти по пути цифровых инноваций.

«Цифровые инновации — это одна из вещей, которые мы ищем. Мы также обсуждаем с УЕФА новые форматы. Возьмите Лигу чемпионов — безусловно, лучшее клубное соревнование, но как нам сделать каждый матч особенным?», - сказал Аль-Хелаифи.