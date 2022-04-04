Будущее Бен Арфы в «Лилле» под вопросом после ссор с тренером и игроками

Будущее Хатема Бен Арфы в «Лилле» под вопросом из-за ссоры с тренером и товарищами по команде, сообщает L’Équipe.

Полузащитник находится в «Лилле» с января, подписав краткосрочный контракт до конца сезона. Он был свободным агентом с тех пор, как покинул «Бордо» прошлым летом.

Сообщается, что после субботней ничьей «Лилля» с «Бордо» Бен Арфа провел жаркую дискуссию с одноклубником Тьяго Джало по поводу того, что произошло во время игры, что вскоре переросло в ссору Затем главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек вышел из своего кабинета, чтобы попытаться успокоить ситуацию, но не смог этого сделать, а Бен Арфа направил свой гнев на тренера.

Сейчас клуб рассматривает возможность отстранить футболиста от игры.