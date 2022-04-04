Почеттино: Я ещё не обсуждал своё будущее в клубе с боссами «ПСЖ»

Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в разговоре с журналистами признался, что ещё не обсуждал с руководством своё будущее в парижской команде.

Почеттино сказал, что пока он не общался с руководителями парижского клуба по поводу своего будущего в «ПСЖ». Маурисио отметил, что его контракт действует ещё один год, но решение по поводу продолжения работы в парижской команде будет приниматься после окончания этого сезона.

Напомним, что парижане вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала», но зато подопечные Почеттино уверенно лидируют в Лиге 1.