«Бордо» прервал серию из 30 матчей, в которых команда постоянно пропускала

В матче тридцатого тура французской Лиги 1 «Бордо» гостил у действующего чемпиона «Лилля», и сумел увезти с севера Франции очко, причем жирондинцы не пропустили в этом матче, что для них является беспрецедентным успехом.

В последний раз футболисты «Бордо» уходили с поля не пропустив почти год назад - шестнадцатого мая 2021 года, когда в матче предпоследнего, тридцать седьмого тура прошлого чемпионата, обыграли дома «Ланс» со счетом 3:0.

С тех пор «Бордо» пропускал в тридцати матчах кряду, получив в свои ворота в общей сложности семьдесят один гол за обозначенный промежуток времени.