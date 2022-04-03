«Монако» с Головиным обыграл «Метц»

Сегодня, 3 апреля, «Монако» одержал победу в матче против «Метца» в рамках 30-го тура чемпионата Франции со счётом 2:1.

Голами за монегасков отметились Виссам Бен-Йеддер и Мирон Боаду, у «Метца» единственный гол на свой счёт оформил Ибраим Амаду.

Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле весь 86 минут.

Победа позволила «Монако» подтянуться к зоне еврокубков, от которой теперь монегаски отстают на четыре очка.