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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» с Головиным обыграл «Метц»

03 Апреля 2022 • 17:54 Комментировать
Метц
1:2
Монако
окончен

Сегодня, 3 апреля, «Монако» одержал победу в матче против «Метца» в рамках 30-го тура чемпионата Франции со счётом 2:1.

Голами за монегасков отметились Виссам Бен-Йеддер и Мирон Боаду, у «Метца» единственный гол на свой счёт оформил Ибраим Амаду.

Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле весь 86 минут.

Победа позволила «Монако» подтянуться к зоне еврокубков, от которой теперь монегаски отстают на четыре очка.

Протокол игры  
Метц 1:2Монако
  46'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
(1:1) Амаду Ибраим62'   
  72'Боаду Мирон (1:2)
Кайяр Марк-ОрельБронн ДиланКана-Бийик Жан-Армель  83' (Ньякате Сику (  83') Жемерсон де ЖесусДелен ТомаН'Дорам Кевин  83' (Нгетте Опа (  83') Амаду ИбраимКанде Фали  83' (Яде Папа Ндиага (  83') Булая Фарид  68' (Сарр Пап (  68') Де Превиль НиколяЛамкель Зе Дидье  60' (Мафута Луи (  60')
Запасные: Микельбрансис ВильямУкиджа АлександрНьяне ИбраимаЙосеф Ленни
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельБадьяшиль БенуаКайо ЭнрикеФофана ЮссуфЧуамени ОрельенСкардовелли Вандерсон  82' (Лукас Жан (  82') Головин АлександрЖелсон Мартиньш  46' (Боаду Мирон (  46') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс ИсмаилМанноне ВитоФолланд КевинМарипан ГильермоМатазо ЭлиоМатсима КрисленДиоп СофьянСидибе Джибриль
03 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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окончен Страсбург 1:0 Ланс 2.08 3.35 3.70
окончен Труа 1:0 Реймс 2.55 3.00 3.15
окончен Монпелье 1:2 Брест 2.15 3.40 3.45
окончен Сент-Этьен 2:4 Марсель 3.60 3.20 2.18
окончен Клермон 2:3 Нант
окончен Метц 1:2 Монако
Идет 45 минута Лион 1:0 Анже 1.36 5.20 8.60
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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