«Монако» с Головиным обыграл «Метц»

Сегодня, 3 апреля, «Монако» одержал победу в матче против «Метца» в рамках 30-го тура чемпионата Франции со счётом 2:1.
Голами за монегасков отметились Виссам Бен-Йеддер и Мирон Боаду, у «Метца» единственный гол на свой счёт оформил Ибраим Амаду.
Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле весь 86 минут.
Победа позволила «Монако» подтянуться к зоне еврокубков, от которой теперь монегаски отстают на четыре очка.
Протокол игры
|46'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
|(1:1) Амаду Ибраим62'
|72'Боаду Мирон (1:2)
Кайяр Марк-Орель•Бронн Дилан•Кана-Бийик Жан-Армель 83' (Ньякате Сику ( 83') •Жемерсон де Жесус•Делен Тома•Н'Дорам Кевин 83' (Нгетте Опа ( 83') •Амаду Ибраим•Канде Фали 83' (Яде Папа Ндиага ( 83') •Булая Фарид 68' (Сарр Пап ( 68') •Де Превиль Николя•Ламкель Зе Дидье 60' (Мафута Луи ( 60')
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике•Фофана Юссуф•Чуамени Орельен•Скардовелли Вандерсон 82' (Лукас Жан ( 82') •Головин Александр•Желсон Мартиньш 46' (Боаду Мирон ( 46') •Бен-Йеддер Виссам
03 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).