«Страсбург» обыграл «Ланс» и поднялся в зону еврокубков

«Страсбург» одержал победу с минимальным счётом над «Лансом» в 30-м туре чемпионата Франции по футболу.
Людовик Ажорк принёс победу «Страсбургу», реализовав пенальти на 67-й минуте. На 71-й минуте Кевин Гамейро мог удвоить преимущество, но Жан-Луи Лека парировал его удар с «точки».
Победа позволила «Страсбургу» подняться в турнирной таблице в зону еврокубков. Четвёртое место чемпионата позволяет клубу попасть напрямую в групповой этап Лиги Европы.
Протокол игры
|(1:0) Ажорк Людовик67'
Селс Матц•Гильберт Фредерик • 5'Каси Антони•Ньямси Жерзино•Джику Александр•Льенар Димитри 27' 90' (Фила Карол ( 90') •Сиссоко Ибраима•Аолу Жан-Эде 37' 68' (Диарра Мухамаду ( 68') •Беллегард Жан-Рикнер•Ажорк Людовик•Гамейро Кевин 83' (Диалло Хабиб ( 83')
Запасные: Сахи Дион•Кавасима Эйдзи•Уорис Маджид•Marvin Gilbert
Лека Жан-Луи•Гради Жонатан 87' (Берг Патрик ( 87') •Медина Факундо•Вух Кристофер•Клаусс Жонатан 83' (Бальде Ибрагим ( 83') •Дукуре Шейк • 30'Фофана Секо•Франковски Пшемыслав 83' (Мачадо Дейвер ( 83') •Кошта Давид 73' (Какута Гаэль ( 73') •Ганаго Игнатиус 73' (Саид Уэсли ( 73') •Мюинга Арно
03 апреля. Стадион "де ла Мейно".