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Чемпионат Франции. 1 лига

«Страсбург» обыграл «Ланс» и поднялся в зону еврокубков

03 Апреля 2022 • 16:04 Комментировать
Страсбург
1:0
Ланс
окончен

«Страсбург» одержал победу с минимальным счётом над «Лансом» в 30-м туре чемпионата Франции по футболу.

Людовик Ажорк принёс победу «Страсбургу», реализовав пенальти на 67-й минуте. На 71-й минуте Кевин Гамейро мог удвоить преимущество, но Жан-Луи Лека парировал его удар с «точки».

Победа позволила «Страсбургу» подняться в турнирной таблице в зону еврокубков. Четвёртое место чемпионата позволяет клубу попасть напрямую в групповой этап Лиги Европы.

Протокол игры  
Страсбург 1:0Ланс
(1:0) Ажорк Людовик67'   
Селс МатцГильберт Фредерик   5'Каси АнтониНьямси ЖерзиноДжику АлександрЛьенар Димитри   27'  90' (Фила Карол (  90') Сиссоко ИбраимаАолу Жан-Эде   37'  68' (Диарра Мухамаду (  68') Беллегард Жан-РикнерАжорк ЛюдовикГамейро Кевин  83' (Диалло Хабиб (  83')
Запасные: Сахи ДионКавасима ЭйдзиУорис МаджидMarvin Gilbert
Лека Жан-ЛуиГради Жонатан  87' (Берг Патрик (  87') Медина ФакундоВух КристоферКлаусс Жонатан  83' (Бальде Ибрагим (  83') Дукуре Шейк   30'Фофана СекоФранковски Пшемыслав  83' (Мачадо Дейвер (  83') Кошта Давид  73' (Какута Гаэль (  73') Ганаго Игнатиус  73' (Саид Уэсли (  73') Мюинга Арно
Запасные: Айдара МассадиоКаюзак ЯнникФариньес ВилькерКамара Мамаду
03 апреля. Стадион "де ла Мейно".

 

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окончен Страсбург 1:0 Ланс 2.07 3.50 3.65
Идет 86 минута Труа 0:0 Реймс 2.60 3.30 2.85
Идет 87 минута Монпелье 0:2 Брест 2.20 3.60 3.25
Идет 84 минута Сент-Этьен 1:4 Марсель 3.65 3.20 2.21
Идет 86 минута Клермон 2:3 Нант 2.80 3.35 2.65
Идет 86 минута Метц 1:2 Монако 4.80 3.95 1.73
03.04  18:05 Лион ... Анже 1.36 5.20 8.60
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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Сегодня, 03 Апреля
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