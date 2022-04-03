«Страсбург» обыграл «Ланс» и поднялся в зону еврокубков

«Страсбург» одержал победу с минимальным счётом над «Лансом» в 30-м туре чемпионата Франции по футболу.

Людовик Ажорк принёс победу «Страсбургу», реализовав пенальти на 67-й минуте. На 71-й минуте Кевин Гамейро мог удвоить преимущество, но Жан-Луи Лека парировал его удар с «точки».

Победа позволила «Страсбургу» подняться в турнирной таблице в зону еврокубков. Четвёртое место чемпионата позволяет клубу попасть напрямую в групповой этап Лиги Европы.