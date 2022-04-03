Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Метца»

Тренерский штаб «Монако» определился со стартовым составом на матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором монегаски на выезде сыграют с «Метцем». Встреча состоится сегодня, 3 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут. Стоит отметить, что это второй матч подряд, когда россиянин выйдет в стартовом составе. В прошлом туре против «ПСЖ» (3:0) полузащитник начинал игру с первых минут.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел в составе «Монако» 18 матчей в Лиге 1, ему удалось два раза поразить ворота соперников и отдать столько же голевых передач.

«Монако» подошел к этому матчу, имея в активе 44 очка. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице и борется за попадание в еврокубки. «Метц» с 23 очками идет на предпоследнем месте в Лиге 1.