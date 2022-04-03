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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Метца»

03 Апреля 2022 • 15:32 Комментировать
Метц
0:0
Монако
1-й тайм

Тренерский штаб «Монако» определился со стартовым составом на матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором монегаски на выезде сыграют с «Метцем». Встреча состоится сегодня, 3 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут. Стоит отметить, что это второй матч подряд, когда россиянин выйдет в стартовом составе. В прошлом туре против «ПСЖ» (3:0) полузащитник начинал игру с первых минут.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел в составе «Монако» 18 матчей в Лиге 1, ему удалось два раза поразить ворота соперников и отдать столько же голевых передач.

«Монако» подошел к этому матчу, имея в активе 44 очка. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице и борется за попадание в еврокубки. «Метц» с 23 очками идет на предпоследнем месте в Лиге 1.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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МЕТЦ МОНАКО
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окончен Страсбург 1:0 Ланс 2.07 3.50 3.65
Идет 24 минута Труа 0:0 Реймс 2.60 3.30 2.85
Идет 24 минута Монпелье 0:0 Брест 2.20 3.60 3.25
Идет 24 минута Сент-Этьен 1:0 Марсель 3.65 3.20 2.21
Идет 24 минута Клермон 0:0 Нант 2.80 3.35 2.65
Идет 24 минута Метц 0:0 Монако 4.80 3.95 1.73
03.04  18:05 Лион ... Анже 1.36 5.20 8.60
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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