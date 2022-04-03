«ПСЖ» нашёл способ сохранить Мбаппе

Руководство «ПСЖ» рассчитывает, что сможет удержать Килиана Мбаппе, сделав его капитаном команды, сообщает L'Equipe.

Сейчас капитанские обязанности возложены на бразильского защитника Маркиньоса.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний нападающий провёл 26 матчей, забив в них 15 мячей и сделав 10 результативных передач.

Срок действия контракта форварда сборной Франции с парижским клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оцениваем Мбаппе в 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала».