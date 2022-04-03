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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» нашёл способ сохранить Мбаппе

03 Апреля 2022 • 11:39 Комментировать
Страсбург
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Ланс
2.15 3.35 3.50
Через 1 ч. 22 мин.

Руководство «ПСЖ» рассчитывает, что сможет удержать Килиана Мбаппе, сделав его капитаном команды,  сообщает L'Equipe.

Сейчас капитанские обязанности возложены на бразильского защитника Маркиньоса. 

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний нападающий провёл 26 матчей, забив в них 15 мячей и сделав 10 результативных передач.  

Срок действия контракта форварда сборной Франции с парижским клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оцениваем Мбаппе в 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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