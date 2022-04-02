Ненужная ничья: «Лилль» стал дальше от еврокубков, «Бордо» – от Лиги 1

Субботняя программа 30-го тура чемпионата Франции по футболу завершилась матчем «Лилль» – «Бордо». Команды не смогли порадовать болельщиков голами.

С 35-й минуты гости играли в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Энок Кватенг.

Ничейный результат не устраивал ни один из клубов – «Лилль» остался на шестом месте – в шаге от еврокубков, а «Бордо» не сумел сделать решительный шаг к спасительному 18-му месту, гарантирующему стыковые матчи за прописку в Лиге 1.