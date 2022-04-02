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Чемпионат Франции. 1 лига

Ненужная ничья: «Лилль» стал дальше от еврокубков, «Бордо» – от Лиги 1

02 Апреля 2022 • 21:54 Комментировать
Лилль
0:0
Бордо
окончен

Субботняя программа 30-го тура чемпионата Франции по футболу завершилась матчем «Лилль» – «Бордо». Команды не смогли порадовать болельщиков голами.

С 35-й минуты гости играли в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Энок Кватенг.

Ничейный результат не устраивал ни один из клубов – «Лилль» остался на шестом месте – в шаге от еврокубков, а «Бордо» не сумел сделать решительный шаг к спасительному 18-му месту, гарантирующему стыковые матчи за прописку в Лиге 1.

Протокол игры  
Лилль 0:0Бордо
Лео ЖардимЧелик ЗекиФонте ЖозеДжало ТьягуГудмундссон Габриэль  85' (Брадарич Домагой (  85') Андре Бенжамин   44'  78' (Бен Арфа Хатем (  78') Онана АмадуЛихаджи Исаак  61' (Жегрова Эдон (  61') Гомес Анхель  62' (Дэвид Джонатан (  62') Бамба Джонатан  78' (Саншеш Ренату (  78') Йилмаз Бурак   19'
Запасные: Якубех АдамПье Жереми
Пуссен Гаэтан   87'Кватенг Энок   21'   35'Медиуб АбдельГрегерсен СтианЛакукс ТомОнана ЖанИгнатенко Даниил   85'Мангаш Рикарду  83' (Байсс Пол (  83') Дилросун Джавайро  68' (Уден Реми (  68') Адли Ясин  68' (Менса Гидеон (  68') Элис Альберт  44' (Хван Ый-Чжо (  44')
Запасные: Костиль БенуаНьянг М'БайеФрансержио РодригесСиссоко ИссуфМара Секу
02 апреля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 

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окончен Ницца 1:1 Ренн 3.15 3.35 2.35
окончен Лилль 0:0 Бордо 1.50 4.40 6.60
03.04  14:00 Страсбург ... Ланс 2.07 3.50 3.65
03.04  16:00 Труа ... Реймс 2.60 3.30 2.85
03.04  16:00 Монпелье ... Брест 2.20 3.60 3.25
03.04  16:00 Сент-Этьен ... Марсель
03.04  16:00 Клермон ... Нант 2.80 3.35 2.65
03.04  16:00 Метц ... Монако 4.80 3.95 1.73
03.04  18:05 Лион ... Анже 1.36 5.20 8.60
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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Сегодня, 02 Апреля
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