Ненужная ничья: «Лилль» стал дальше от еврокубков, «Бордо» – от Лиги 1

Субботняя программа 30-го тура чемпионата Франции по футболу завершилась матчем «Лилль» – «Бордо». Команды не смогли порадовать болельщиков голами.
С 35-й минуты гости играли в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Энок Кватенг.
Ничейный результат не устраивал ни один из клубов – «Лилль» остался на шестом месте – в шаге от еврокубков, а «Бордо» не сумел сделать решительный шаг к спасительному 18-му месту, гарантирующему стыковые матчи за прописку в Лиге 1.
Протокол игры
Лео Жардим•Челик Зеки•Фонте Жозе•Джало Тьягу•Гудмундссон Габриэль 85' (Брадарич Домагой ( 85') •Андре Бенжамин 44' 78' (Бен Арфа Хатем ( 78') •Онана Амаду•Лихаджи Исаак 61' (Жегрова Эдон ( 61') •Гомес Анхель 62' (Дэвид Джонатан ( 62') •Бамба Джонатан 78' (Саншеш Ренату ( 78') •Йилмаз Бурак 19'
Запасные: Якубех Адам•Пье Жереми
Пуссен Гаэтан • 87'Кватенг Энок 21' • 35'Медиуб Абдель•Грегерсен Стиан•Лакукс Том•Онана Жан•Игнатенко Даниил • 85'Мангаш Рикарду 83' (Байсс Пол ( 83') •Дилросун Джавайро 68' (Уден Реми ( 68') •Адли Ясин 68' (Менса Гидеон ( 68') •Элис Альберт 44' (Хван Ый-Чжо ( 44')
02 апреля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).