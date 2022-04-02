Матч «Сент-Этьен» — «Марсель» перенесен на воскресенье из-за снегопада

Делегат и главный арбитр матча 30-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Марселем» перенесен на 4 апреля.

Это связано со снегопадом, который помешал проведению матча. Встреча должна была состояться в 21:00 мск, но в итоге было принято решение перенести матч на завтра.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 54 очками. «Сент-Этьен» с 27 очками располагается на 18-й строчке.

Стоит отметить, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» тоже был прерван из-за снегопада. Однако, встреча в рамках РПЛ все-таки состоялась спустя час.