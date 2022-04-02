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Чемпионат Франции. 1 лига

Матч «Сент-Этьен» — «Марсель» перенесен на воскресенье из-за снегопада

02 Апреля 2022 • 20:56 Комментировать
Сент-Этьен
...
Марсель
Через 18 ч. 44 мин.

Делегат и главный арбитр матча 30-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Марселем» перенесен на 4 апреля.

Это связано со снегопадом, который помешал проведению матча. Встреча должна была состояться в 21:00 мск, но в итоге было принято решение перенести матч на завтра.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 54 очками. «Сент-Этьен» с 27 очками располагается на 18-й строчке.

Стоит отметить, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» тоже был прерван из-за снегопада. Однако, встреча в рамках РПЛ все-таки состоялась спустя час.


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СЕНТ-ЭТЬЕН МАРСЕЛЬ
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окончен Ницца 1:1 Ренн 3.15 3.35 2.35
Идет 52 минута Лилль 0:0 Бордо 1.50 4.40 6.60
03.04  14:00 Страсбург ... Ланс 2.07 3.50 3.65
03.04  16:00 Труа ... Реймс 2.60 3.30 2.85
03.04  16:00 Монпелье ... Брест 2.20 3.60 3.25
03.04  16:00 Сент-Этьен ... Марсель
03.04  16:00 Клермон ... Нант 2.80 3.35 2.65
03.04  16:00 Метц ... Монако 4.80 3.95 1.73
03.04  18:05 Лион ... Анже 1.36 5.20 8.60
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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Сегодня, 02 Апреля
20:56 · Франция. Лига 1
Матч «Сент-Этьен» — «Марсель» перенесен на воскресенье из-за снегопада
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