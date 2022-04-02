Тренер «Монако» считает, что Головин способен стать джокером монегасков в концовке сезона

Главный тренер Монако Филипп Клеман считает, что российский полузащитник монегасков Александр Головин способен стать джокером команды в концовке нынешнего сезона.

«У него есть все качества для того, чтобы стать джокером. Головин очень хорошо работает на тренировках и становится всё лучше», — приводит слова Клемана beIN Sports.

В текущем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник забил 2 мяча и отдал две результативные передачи в 18 проведённых матчах.

После 29 туров «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от еврокубковой зоны составляет 4 очка.