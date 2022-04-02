Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Тренер «Монако» считает, что Головин способен стать джокером монегасков в концовке сезона

02 Апреля 2022 • 15:17 Комментировать
Ницца
...
Ренн
3.15 3.35 2.35
Через 1 ч. 51 мин.

Главный тренер Монако Филипп Клеман считает, что российский полузащитник монегасков Александр Головин способен стать джокером команды в концовке нынешнего сезона.

«У него есть все качества для того, чтобы стать джокером. Головин очень хорошо работает на тренировках и становится всё лучше», — приводит слова Клемана beIN Sports.

В текущем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник забил 2 мяча и отдал две результативные передачи в 18 проведённых матчах.

После 29 туров «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от еврокубковой зоны составляет 4 очка.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Филипп Клеман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА РЕНН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  18:00 Ницца ... Ренн 2.85 3.45 2.50
02.04  20:00 Лилль ... Бордо 1.46 4.80 6.80
02.04  22:00 Сент-Этьен ... Марсель 3.85 3.55 1.99
03.04  14:00 Страсбург ... Ланс 2.07 3.50 3.65
03.04  16:00 Труа ... Реймс 2.60 3.30 2.85
03.04  16:00 Монпелье ... Брест 2.20 3.60 3.25
03.04  16:00 Клермон ... Нант 2.80 3.35 2.65
03.04  16:00 Метц ... Монако 4.80 3.95 1.73
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
15:54 · Голландия. Эредивизие
Антони подписал предварительный контракт с «ПСЖ»
15:17 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» считает, что Головин способен стать джокером монегасков в концовке сезона
14:00 · Франция. Лига 1
Рамос готов сыграть с «Лорьяном»
13:27 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Лилля» может перейти в «Галатасарай»
09:07 · Франция. Лига 1
Шека покинет «Лилль» после окончания этого сезона
01 Апреля
21:43 · Франция. Лига 1
Бывший игрок сборной Бразилии: «Неймар завершил карьеру, когда перешёл в «ПСЖ»
19:24 · Франция. Лига 1
СМИ опубликовали данные, согласно которым, «Марсель» потерпел в текущем сезоне убытки в 70 млн евро
16:26 · Франция. Лига 1
Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» будущим летом
15:05 · Франция. Лига 1
Увольнение Почеттино обойдётся «ПСЖ» в 20 миллионов евро
14:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» рассматривает Салаха в качестве потенциальной замены Месси
14:22 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски контактирует с «ПСЖ» и «Барселоной»
14:15 · Франция. Лига 1
«Ланс» интересуется форвардом Джанини
14:08 · Франция. Лига 1
«Лилль» хочет приобрести нападающего сборной Египта
13:41 · Италия. Серия А
Шкриньяр отклонил предложение «ПСЖ»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас является самым заигранным футболистом в Европе
Все новости
Рекомендуем