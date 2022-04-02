Полузащитник «Лилля» может перейти в «Галатасарай»

Португальский полузащитник «Лилля» Шека может летом сменить клубную прописку и перебраться в турецкий чемпионат.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, 27-летний португальский футболист попал в сферу интересов турецкого «Галатасарая». Стоит отметить, что Шека не будет продлевать контракт с «Лиллем», так что в турецкую команду полузащитник может перебраться бесплатно на правах свободного агента.

В этом сезоне Шека провёл во французском чемпионате 21 матч и отметился двумя забитыми мячами.