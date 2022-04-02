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Чемпионат Франции. 1 лига

Шека покинет «Лилль» после окончания этого сезона

02 Апреля 2022 • 09:07 Комментировать

Португальский полузащитник «Лилля» Шека может покинуть французскую команду после окончания этого сезона.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 27-летний португальский футболист так и не договорился с «догами» по поводу нового соглашения, так что летом он на правах свободного агента сменит клубную прописку. Стоит отметить, что в услугах Шеки очень заинтересованы итальянская «Рома» и испанская «Валенсия».

В этом сезоне Шека провёл во французской лиге 21 встречу и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Лига 1 Шека
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