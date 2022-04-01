Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» будущим летом

Руководители «Интер Майами» продолжают мечтать о приглашении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Издание As сообщает, что клуб внимательно следит за ситуацией вокруг аргентинца в Париже. Дэвид Бекхэм готов вступить в переговоры в максимально краткое время. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» в ближайшие месяцы выйдет на Лео с очень серьезным предложением.

«ПСЖ» не против ухода нападающего. Париж уже пожалел, что вложил огромные деньги в аргентинца. Если он примет решение уйти, удерживать Месси никто не планирует. Заменой станет форвард «Ливерпуля» — Мохамед Салах.