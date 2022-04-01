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«Ланс» интересуется форвардом Джанини

01 Апреля 2022 • 14:15 Комментировать

«Ланс» интересуется форвардом «Трабзонспора» Джанини, сообщает BUT. Контракт 31-летнего нападающего с турецким клубом заканчивается летом 2023 года.

Кроме «Ланса» на футболиста также претендуют «Лион» и «Ренн».

На счету игрока сборной Кабо-Верде 8 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах чемпионата Турции в этом сезоне.

Его трансферная стоимость, по оценка портала Transfermarkt, составляет 5,5 миллионов евро.

Ранее футболист выступал за «Аль-Ахли Джидда» из Саудовской Аравии и «Сантос Лагуна» из Мексики.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Трабзонспор Жорж Джанини
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