«Ланс» интересуется форвардом Джанини

«Ланс» интересуется форвардом «Трабзонспора» Джанини, сообщает BUT. Контракт 31-летнего нападающего с турецким клубом заканчивается летом 2023 года.
Кроме «Ланса» на футболиста также претендуют «Лион» и «Ренн».
На счету игрока сборной Кабо-Верде 8 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах чемпионата Турции в этом сезоне.
Его трансферная стоимость, по оценка портала Transfermarkt, составляет 5,5 миллионов евро.
Ранее футболист выступал за «Аль-Ахли Джидда» из Саудовской Аравии и «Сантос Лагуна» из Мексики.