«Лилль» хочет приобрести нападающего сборной Египта Мостафа Мохамеда, сообщает BUT.

Французский клуб находится в поиске усиления атаки, так как ранее сообщалось, что нападающие Джонатан Дэвид и Бурак Йилмаз покинут клуб в межсезонье.

24-летний Мохамед, которым ранее интересовался «Сент-Этьен», в настоящее время находится в аренде у турецкого клуба «Галатасарай», перейдя туда из «Замалека».

В этом сезоне в 53 играх за турецкий клуб Мохаммед забил 16 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах.