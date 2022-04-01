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«Лилль» хочет приобрести нападающего сборной Египта

01 Апреля 2022 • 14:08 Комментировать

«Лилль» хочет приобрести нападающего сборной Египта Мостафа Мохамеда, сообщает BUT.

Французский клуб находится в поиске усиления атаки, так как ранее сообщалось, что нападающие Джонатан Дэвид и Бурак Йилмаз покинут клуб в межсезонье.

24-летний Мохамед, которым ранее интересовался «Сент-Этьен», в настоящее время находится в аренде у турецкого клуба «Галатасарай», перейдя туда из «Замалека».

В этом сезоне в 53 играх за турецкий клуб Мохаммед забил 16 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Лилль Замалек
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