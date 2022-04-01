«Лилль» определился с суммой, за которую готов отпустить Саншеша

Руководители «Лилля» назвали сумму, за которую они готовы отпустить португальского полузащитника Ренату Саншеша в другую команду.

По информации Calciomercato, представители французской команды готовы продать 24-летнего португальского футболиста за 30 миллионов евро. Напомним, что главными претендентами на Саншеша считаются «Милан» и туринский «Ювентус». Действующее соглашение Ренату с «догами» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Ренату Саншеш провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и пятью ассистами.