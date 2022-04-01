Галтье: «Ренн» – лучшая команда лиги»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье назвал «Ренн» лучшей командой Лиги 1 на данный момент.

«У «Ренна» — лучшая атака в лиге и хорошая защита. Там уже несколько месяцев все на месте. Сейчас нам предстоит встреча с лучшей командой лиги. Нас ждет тяжелый матч», - сказал наставник «Ниццы» на пресс-конференции перед матчем с «Ренном».

Он добавил, что главное – это не дать «Ренну» играть в свою игру.

«Если мы позволим команде играть так, как они умеют, и попадем в ловушки, в которые они могут нас завести, у нас могут быстро возникнуть проблемы», - сказал Галтье.

«Ницца» и «Ренн» занимают четвертое и третье места в Лиге 1, соответственно. Оба клуба борются за попадание в зону Лиги чемпионов. Очная встреча между ними пройдет в субботу, 2 апреля, в Ницце.