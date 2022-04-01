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Чемпионат Франции. 1 лига

Косьелни пока не принял решение о завершении карьеры

01 Апреля 2022 • 10:24 Комментировать

Известный французский защитник Лоран Косьелни пока ещё не принял окончательное решение по поводу завершения своей карьеры.

По информации RMC Sport, 36-летний французский футболист несколько месяцев назад был отстранён от тренировок с «Бордо» и вроде бы как завершил карьеру. Вот только сам Косьелни ещё не принял окончательное решение по этому поводу. Напомним, что боссы «Бордо» предлагали Лорану должность посла клуба.

В этом сезоне Лоран Косьелни провёл во французской лиге в составе «Бордо» 11 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Лоран Косельни
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