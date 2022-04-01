Роналдиньо сравнил Мбаппе с Анелька

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением об игровых качествах Килиана Мбаппе, сравнив его с экс-нападающим сборной Франции Николя Анелька.

«Мбаппе — великолепный игрок. Он хорош в дриблинге и очень быстр. Килиан немного напоминает мне Николя Анелька», — приводит слова бразильца Marca.

Также Роналдиньо рассказал, что решение о своём возможном переходе в «Реал», французский нападающий должен принять сам — отметив, что Мбаппе подойдёт любой команде.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 37 матчей во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 17 результативными передачами. По окончании нынешнего сезона он станет свободным агентом и сможет сам выбрать свой будущий клуб.