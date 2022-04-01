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Чемпионат Франции. 1 лига

Форвард «Аякса» заинтересовал «ПСЖ»

01 Апреля 2022 • 04:29 Комментировать

Нападающий «Аякса» Антонио имеет все шансы, дабы продолжить карьеру в Лиге 1. О данной информации сообщает издание Le10Sport. Футболистом всерьез интересуется «ПСЖ».

Агент Антони долгое время вел переговоры с «Барселоной», однако «сине-гранатовые» никогда не обсуждали переход в медиа. Некоторые СМИ пишут о желании защитника Дани Алвеса видеть своего соотечественника в команде. Именно он продвигает данную кандидатуру.

Представители «ПСЖ» также начали присматриваться к парню, поэтому в ближайшее время Антони станет ценным активом на рынке трансферов.

За 23 матча в национальном первенстве Антони забил 8 голов и сделал 4 передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона ПСЖ Антони
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