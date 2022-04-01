Футболист «Бордо» пойман на краже бутс в раздевалке

Молодой футболист французского «Бордо» пойман на краже бутс в раздевалке. Делал он это неоднократно, причем с коммерческой выгодной. Издание RMC Sport сообщает, что бывшая девушка футболиста написала об этом в сети. Он воровал бутсы, дабы после перепродавать в качестве товара в интернете.

Имя игрока не сообщают, дабы не раскрывать его личности. Это молодой футболист, которого только-только подпустили к тренировочному процессу с основной командой.

Футболисты сразу же потребовали отстранить его от коллектива, но клуб принял решение наказать парня по-другому: ему выписан крупный штраф и дисквалификация на 1 матч.