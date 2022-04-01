Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Футболист «Бордо» пойман на краже бутс в раздевалке

01 Апреля 2022 • 04:22 Комментировать

Молодой футболист французского «Бордо» пойман на краже бутс в раздевалке. Делал он это неоднократно, причем с коммерческой выгодной. Издание RMC Sport сообщает, что бывшая девушка футболиста написала об этом в сети. Он воровал бутсы, дабы после перепродавать в качестве товара в интернете.

Имя игрока не сообщают, дабы не раскрывать его личности. Это молодой футболист, которого только-только подпустили к тренировочному процессу с основной командой.

Футболисты сразу же потребовали отстранить его от коллектива, но клуб принял решение наказать парня по-другому: ему выписан крупный штраф и дисквалификация на 1 матч.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
04:49 · Франция. Лига 1
Месси не думает о возвращении в «Барселону» из-за Лапорты
04:29 · Франция. Лига 1
Форвард «Аякса» заинтересовал «ПСЖ»
04:22 · Франция. Лига 1
Футболист «Бордо» пойман на краже бутс в раздевалке
31 Марта
22:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» летом может расстаться с Месси и Неймаром
19:41 · Франция. Лига 1
Верратти может пропустить игру против «Лорьяна»
16:35 · Франция. Лига 1
Роналдиньо: «Думаю, Мбаппе останется в «ПСЖ»
16:16 · Франция. Лига 1
Тете перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Лион»
15:59 · Франция. Лига 1
Доннарумма страдает в «ПСЖ» и скучает по Серии А
15:24 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет подписать 18-летнего форварда «Анжера»
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Диопа
15:13 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Если наша связка с Месси и Неймаром сохранится, это будет хорошая новость для всех любителей футбола» 1
14:03 · Испания. Ла Лига
Хакими мечтает перейти в «Реал»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
13:49 · Германия. Бундеслига
Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанн – лучшие игроки своего поколения»
12:58 · Франция. Лига 1
Месси и Неймара связывают с переездом в МЛС
Все новости
Рекомендуем