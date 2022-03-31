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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» летом может расстаться с Месси и Неймаром

31 Марта 2022 • 22:39 Комментировать

Руководство «ПСЖ» не исключает возможность избавиться от нападающих Лионеля Месси и Неймара, сообщает L'Equipe.

По данным французской редакции, решение продать двух звездных футболистов еще не принято, но будет рассмотрено. Сообщается, что данный вариант произойдет если клуб сменит вектор развития. Однако, вероятнее всего, футболисты останутся в «ПСЖ», так как другие команды не смогут позволить себе трансфер футболистов.

В текущем сезоне Месси провел 18 матчей за парижан в Лиге 1, забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.

На счету Неймара 15 матчей в чемпионате Франции, 5 голов и 3 результативные передачи.      


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Лига 1
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