Месси и Неймара связывают с переездом в МЛС

Нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара связываются с переездом в МЛС, сообщает Le10Sport.

Руководство парижского клуба недовольно игрой двух бывших футболистов «Барселоны» и может рассмотреть возможность продажи их летом, говорится в сообщении.

Ходили слухи о возможном возвращении Месси в «Барселону», но президент клуба Жоан Лапорта в недавнем интервью RAC1 развеял эти надежды. Кроме этого, советник Лапорты Энрик Масип недавно раскритиковал Неймара за то, что тот является «жадным до денег», и, по-видимому, отверг любую возможность его возвращения на «Камп Ноу» в будущем.

Согласно информации Le10Sport, в следующем сезоне дуэт может отправиться в МЛС, так как они оба хотят играть в Штатах. В прошлом Месси был связан с переходом в «Интер Майами» - клуб, частично принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Сам Месси владеет недвижимостью в Майами, и значительное присутствие латиноамериканцев в городе может облегчить аргентинцу обустройство в нем.