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Президент «ПСЖ» отклонил крупное предложение о вступлении в Суперлигу

31 Марта 2022 • 12:01 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал журналистам, что отказался от крупного предложения от руководителей Суперлиги.

Аль-Хелайфи сказал, что он хочет, чтобы его команда играла в больших матчах, но нельзя отстранять от подобных игр маленькие клубы. Функционер отметил, что его приглашали в Суперлигу и предлагали за это около 400 миллионов евро, но он отказался, так как думает не только о себе и уважает ценности футбола.

Напомним, что официально из состава участников Суперлиги не вышли только «Ювентус», «Барселона» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Суперлига Европы Суперлига
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