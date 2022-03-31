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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» может усилиться нападающим «Аякса»

31 Марта 2022 • 11:50 Комментировать
Ницца
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Ренн
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02.04 18:00

«ПСЖ» заинтересован в нападающем амстердамского «Аякса» Антони, сообщает Le10Sport.

По информации источника, руководство парижан уже провело переговоры с представителями бразильского форварда. Также в услугах футболиста заинтересованы «Бавария» с «Барселоной».

22-летний нападающий проводит в «Аяксе» свой второй сезон. В текущем розыгрыше Эредивизии Антони выходил на поле в 23 матчах, отметившись в них 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Контракт бразильца с голландским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 миллионов евро.     

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСЖ
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