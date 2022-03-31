«ПСЖ» может усилиться нападающим «Аякса»

«ПСЖ» заинтересован в нападающем амстердамского «Аякса» Антони, сообщает Le10Sport.

По информации источника, руководство парижан уже провело переговоры с представителями бразильского форварда. Также в услугах футболиста заинтересованы «Бавария» с «Барселоной».

22-летний нападающий проводит в «Аяксе» свой второй сезон. В текущем розыгрыше Эредивизии Антони выходил на поле в 23 матчах, отметившись в них 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Контракт бразильца с голландским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 миллионов евро.