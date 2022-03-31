Пети: «Мбаппе один из тех, кто двигает мир вперед»

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети поделился своим мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Парень, у которого так много таланта, так много амбиций, - многие при этом считают его высокомерным», - сказал Пети в в эфире RMC.«Если ситуация выйдет из-под контроля, он знает, что его ждет толпа недоброжелателей».

Бывший футболист добавил, что надеется на продолжение успешной карьеры Мбаппе.

«Если это позволит ему подняться прямо на вершину и заставить нас мечтать, как мы это делали с Лионелем Месси или Криштиану Роналду на протяжении более 15 лет, я подписываюсь на это прямо сейчас! Это то, что позволяет ему вставать каждое утро, быть голодным, чтобы ничто не мешало ему! Это те люди, которые двигают мир вперед, а не те, кто смотрит и судит, что он должен и не должен говорить», - сказал Пети о Мбаппе.