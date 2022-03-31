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Роналдиньо раскритиковал болельщиков, освиставших Месси

31 Марта 2022 • 11:04 Комментировать
Ницца
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Ренн
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02.04 18:00

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо осудил болельщиков парижан, освиставших аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

«Я не понимаю свист со стороны болельщиков. Если ты будешь свистеть лучшему в мире, кому ты будешь аплодировать?», — цитирует Роналдиньо AS.

Фанаты освистали аргентинского форварда после поражения «ПСЖ» от мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). Эта неудача привела к вылету команды из главного клубного турнира Европы. Сам Месси результативными действиями в той встрече не отметился.  

Бразилец напомнил, что Месси провёл много лет в клубе, который играет в совершенно другой футбол. Поэтому ему необходимо время на адаптацию.

Напомним, 34-летний Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе прошлого года. В текущем сезоне аргентинец провёл 26 матчей за парижский клуб во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав 11 голевых передач.    

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси ПСЖ
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