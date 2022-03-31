Аль-Хелаифи: Идеи проведения чемпионата мира раз в два года – не существует

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи открестился от планов проведения чемпионата мира каждые два года, сообщает Ouest France.

«Мы всегда будем выступать против этих идей. На самом деле, для нас это не идея, поэтому я не думаю, что нам нужно даже обсуждать это. Мы думаем о будущем», - сказал президент «ПСЖ» на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов.

Ранее была информация, что ФИФА продвигает идею проведения главного мирового футбольного форума каждые два года. Однако, многие эксперты и функционеры, в том числе представители УЕФА, выступили с резкой критикой этого нововведения.