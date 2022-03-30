Экс-наставник «ПСЖ» Блан летом может стать новым тренером «Лиона»

Известный французский экс-игрок и тренер Лоран Блан летом может стать новым наставником клуба «Лион».

По информации Foot Mercato, боссы «ткачей» сейчас активно ищут нового тренера, так как нынешний наставник Петер Бос, скорее всего, будет отправлен в отставку после окончания этого сезона. Помимо Блана руководители «Лиона» также рассматривают на пост нового тренера экс-рулевого «Монако» Нико Ковача и Жюльена Стефана из «Страсбура».

Напомним, что Лоран Блан тренировал «Бордо», «ПСЖ», сборную Франции и катарский клуб «Эр-Райян».