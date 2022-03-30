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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе отказался принять участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира

30 Марта 2022 • 13:31 Комментировать

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался принять участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира, которая пройдет в пятницу.

L’Équipe сообщает, что в связи с тем, что на этой неделе будут завершены последние оставшиеся отборочные матчи, а в пятницу состоится жеребьевка чемпионата мира, Катар пожелал, чтобы Килиан Мбаппе присутствовал на церемонии. Однако, форвард отказался, сославшись на то, что не является капитаном своей сборной.

Ранее Мбаппе отказался принять участие в спонсорских мероприятиях в качестве игрока сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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