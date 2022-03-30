Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался принять участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира, которая пройдет в пятницу.

L’Équipe сообщает, что в связи с тем, что на этой неделе будут завершены последние оставшиеся отборочные матчи, а в пятницу состоится жеребьевка чемпионата мира, Катар пожелал, чтобы Килиан Мбаппе присутствовал на церемонии. Однако, форвард отказался, сославшись на то, что не является капитаном своей сборной.

Ранее Мбаппе отказался принять участие в спонсорских мероприятиях в качестве игрока сборной Франции.