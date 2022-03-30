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Чемпионат Франции. 1 лига

Экс-тренер «Монако» может возглавить «Лион»

30 Марта 2022 • 11:44 Комментировать

Известный хорватский специалист Нико Ковач может стать новым главным тренером французского «Лиона».

По информации издания Foot Mercato, руководители «Лиона» собираются после окончания этого сезона уволить Петера Боса, под руководством которого «ткачи» не лучшим образом выступают в этом сезоне. Главным претендентом на пост нового главного тренера «Лиона» считается именно Ковач, который известен по работе в «Монако» и мюнхенской «Баварии».

Напомним, что на данный момент «Лион» занимает во французском чемпионате лишь девятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лига 1 Нико Ковач
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