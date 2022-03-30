Дешам о Мбаппе: Он не только выдающийся игрок, но и очень мудрый

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе в матче против ЮАР.

«Его способность ускоряться и забивать ставит его в категорию выдающихся игроков. Но у него также есть разум, чтобы быть частью коллектива на поле и за его пределами», - так охарактеризовал игру Мбаппе тренер французской сборной.

Франция разгромила южноафриканцев в товарищеском матче со счетом 5:0. Форвард отметился дублем. Ранее Мбаппе заявил, что намерен побить рекорда Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции.