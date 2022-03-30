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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе о рекорде Анри по голам за сборную: Доберусь туда быстрее, чем думают

30 Марта 2022 • 00:53 Комментировать

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в товарищеском матче со сборной ЮАР, которую французы выиграли со счетом 5:0. После матча на пресс-конференции форварда спросили, что он думает по поводу рекорда Тьерри Анри.

«Конечно, это цель, я всегда хотел быть первым во всем, будь то с французской командой или в клубном футболе», - ответил форвард.

Он отметил, что впереди еще долгий путь, но не сомневается в успехе.

«Я думаю, что смогу добраться туда намного быстрее, чем думают люди», - сказал Мбаппе.

На данный момент Мбаппе забил за сборную 26 голов. Рекордсменом является Тьерри Анри, поразивший ворота соперников 51 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Тьерри Анри Килиан Мбаппе
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