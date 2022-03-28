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Чемпионат Франции. 1 лига

Джастин Клюйверт останется в «Ницце»

28 Марта 2022 • 22:39 Комментировать
Ницца
...
Ренн
3.10 3.40 2.30
02.04 18:00

«Ницца» решила выкупить принадлежащего «Роме» Джастина Клюйверта, который пока что выступает во французском клубе на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. Правда, не совсем ясно, какие деньги выплатит французский клуб за нападающего, которому в мае исполнится 23 года.

Дело в том, что в договоре прописан выкуп за 35 миллионов евро, но, ранее «Ницца» уже давала понять, что, хотя футболист и интересен ей, но не за такие деньги. Предложение французской стороны было куда скромнее - 14 миллионов евро. Похоже, что сейчас сторонам удалось найти компромиссное решение, устраивающее обе стороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Джастин Клюйверт Трансферы футбола - лето 2022
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НИЦЦА РЕНН
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