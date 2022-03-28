Джастин Клюйверт останется в «Ницце»

«Ницца» решила выкупить принадлежащего «Роме» Джастина Клюйверта, который пока что выступает во французском клубе на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. Правда, не совсем ясно, какие деньги выплатит французский клуб за нападающего, которому в мае исполнится 23 года.

Дело в том, что в договоре прописан выкуп за 35 миллионов евро, но, ранее «Ницца» уже давала понять, что, хотя футболист и интересен ей, но не за такие деньги. Предложение французской стороны было куда скромнее - 14 миллионов евро. Похоже, что сейчас сторонам удалось найти компромиссное решение, устраивающее обе стороны.