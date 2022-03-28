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Чемпионат Франции. 1 лига

Матуиди высказался о критике в адрес Месси

28 Марта 2022 • 13:08 Комментировать

Французский полузащитник Блез Матуиди рассказал журналистам о том, что думает по поводу критики болельщиков в адрес звёздного аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Матуиди сказал, что своим свистом болельщики выразили недовольство и к этому нужно относиться спокойнее. Блез отметил, что футбол это всё же командный вид спорта, так что проигрывает не только Месси, но и вся команда. Француз добавил, что не нужно критиковать некоторых игроков больше, чем других.

Напомним, что Лионель Месси в этом сезоне провёл во французской лиге 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Лига 1 Блез Матуиди
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