Матуиди высказался о критике в адрес Месси

Французский полузащитник Блез Матуиди рассказал журналистам о том, что думает по поводу критики болельщиков в адрес звёздного аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Матуиди сказал, что своим свистом болельщики выразили недовольство и к этому нужно относиться спокойнее. Блез отметил, что футбол это всё же командный вид спорта, так что проигрывает не только Месси, но и вся команда. Француз добавил, что не нужно критиковать некоторых игроков больше, чем других.

Напомним, что Лионель Месси в этом сезоне провёл во французской лиге 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.