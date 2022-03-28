Адвокат Мбаппе: Нереально, чтобы игрок зависел всю карьеру от спонсоров федерации

Адвокат нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе Дельфина Верхейден встала на защиту прав своего подопечного, раскритиковав новое соглашение между игроками и французской федерацией. Согласно новому соглашению, каждый футболист сборной обязан участвовать в спонсорских мероприятиях и согласовывать свои индивидуальные спонсорские контракты с представителями сборной. Соглашение имеет силу в течение пяти лет после завершения игроком карьеры.

«Нереально, чтобы игрок был таким зависимым от национальной сборной с момента дебюта и до пяти лет после завершения карьеры», — сказала Верхейден в интервью L’Equipe.

Она добавила, что Мбаппе всегда внимательно относился к своему имиджу.

«Несмотря на многочисленные предложения, которые он получал, Килиан всегда старался быть очень осторожным в выборе спонсоров. Он хочет передать правильные сообщения юному поколению болельщиков», - сказала она.