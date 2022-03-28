Скалони об уходе Месси: Наслаждайтесь, пока он играет

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился с журналистами мнением по поводу возможного ухода Лионеля Месси из сборной.

«После чемпионата мира все делают переоценку. Я не могу залезть в голову футболистам и узнать, что они думают на самом деле», - сказал Скалони.

Он призвал болельщиков, чтобы они просто наслаждались, пока Месси продолжает играть за сборную.

«Не нужно думать о будущем, наслаждайтесь настоящим. Такова жизнь и рано или поздно это произойдет. Бесполезно думать о том, что будет после чемпионата мира», - сказал тренер сборной Аргентины.