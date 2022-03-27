Дракслер недоволен положением в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер недоволен своим положением в Париже. Полузащитник ясно дал понять, что количество игрового времени его полностью не устраивает.

«В клубе очень непростая ситуация. Недостаточно тонуса, на что влияет минимальный объем игрового времени» — сказал Дракслер изданию Sport1.

Контракт Дракслера с клубом действует до лета 2024 года.

Недавно поступали новости о том, что полузащитник может продолжить карьеру в другом клубе. В частности, рассматривается вариант с возвращением в Бундеслигу.